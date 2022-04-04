Салихова считает, что «Локомотиву» должны дать техническое поражение за подготовку поля

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, в очередной раз высказалась о погодных условиях в минувшем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
Салихова считает, что «Локомотиву» должны дать техническое поражение за подготовку поля
  • РИА Новости

«Снегопад в апреле — явление нечастое, но прогноз погоды доступен каждому. И технические службы стадиона до самого начала матча ждали, что снегопад прекратится, а сугробы растают сами по себе. Влепить бы за такую подготовку поля техническое поражение «Локомотиву», но лепили только снежки на трибунах», — приводит слова Салиховой «Осторожно, медиа».

Она также отметила, что никто не стал наносить красные линии на поле, а из-за погодных условий травму получил капитан «Спартака» Георгий Джикия, что только подтвердило опасения перед игрой.

Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. При этом начало матча было отложено на час из-за сильного снегопада.

«Локомотив» обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Вильсона Изидора на 85-й минуте. Таким образом, железнодорожники набрали 37 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Красно-белые (27) находятся на десятой строчке, в шести очках от зоны вылета.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу двух эпизодов матча с «Локомотивом».

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