СЭ: «Матч ТВ» запретил упоминать Салихову и критиковать РПЛ на своём сайте

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Спортивный телеканал решил ввести санкции на гражданскую жену владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову и запретил упоминать её имя на сайте «Матч ТВ».
СЭ: «Матч ТВ» запретил упоминать Салихову и критиковать РПЛ на своём сайте
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что также запретили критиковать Российскую премьер-лигу (РПЛ), её руководство и работу арбитров. Ограничения касаются лишь сайта спортивного телеканала. 

Напомним, что 8 апреля стало известно о прекращении трансляции «Матч ТВ» чемпионата Нидерландов из-за санкций Великобритании. Права на телевизионный показ чемпионата принадлежат компании, находящейся в английской юрисдикции. До этого трансляции своих игр в России прекратила Английская премьер-лига.

Ранее Салихова иронично высказалась о решении «Матч ТВ» прекратить трансляцию чемпионата Нидерландов.

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