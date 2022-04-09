СЭ: «Матч ТВ» запретил упоминать Салихову и критиковать РПЛ на своём сайте

Спортивный телеканал решил ввести санкции на гражданскую жену владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову и запретил упоминать её имя на сайте «Матч ТВ».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что также запретили критиковать Российскую премьер-лигу (РПЛ), её руководство и работу арбитров. Ограничения касаются лишь сайта спортивного телеканала.

Напомним, что 8 апреля стало известно о прекращении трансляции «Матч ТВ» чемпионата Нидерландов из-за санкций Великобритании. Права на телевизионный показ чемпионата принадлежат компании, находящейся в английской юрисдикции. До этого трансляции своих игр в России прекратила Английская премьер-лига.

Ранее Салихова иронично высказалась о решении «Матч ТВ» прекратить трансляцию чемпионата Нидерландов.