Салихова иронично прокомментировала решение «Матч ТВ» прекратить трансляцию чемпионата Нидерландов

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на решение «Матч ТВ» прекратить трансляцию чемпионата Нидерландов из-за санкций Великобритании.
Салихова иронично прокомментировала решение «Матч ТВ» прекратить трансляцию чемпионата Нидерландов
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Очень жаль, что больше не сможем следить на ТВ, как наш футболист Гус Тиль играет в Голландии. Но уверены, что Тина Гивиевна что-то придумает взамен: покажет боевик, концерт Баскова или запустит в сетку чемпионат Боливии», — цитирует Салихову Sport24.

8 апреля стало известно, что «Матч ТВ» прекращает трансляцию чемпионата Нидерландов из-за санкций Великобритании. Права на телевизионный показ чемпионата принадлежат компании, находящейся в английской юрисдикции.

Ранее полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о Зареме Салиховой.

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