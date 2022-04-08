Салихова иронично прокомментировала решение «Матч ТВ» прекратить трансляцию чемпионата Нидерландов

Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на решение «Матч ТВ» прекратить трансляцию чемпионата Нидерландов из-за санкций Великобритании.

«Очень жаль, что больше не сможем следить на ТВ, как наш футболист Гус Тиль играет в Голландии. Но уверены, что Тина Гивиевна что-то придумает взамен: покажет боевик, концерт Баскова или запустит в сетку чемпионат Боливии», — цитирует Салихову Sport24.

8 апреля стало известно, что «Матч ТВ» прекращает трансляцию чемпионата Нидерландов из-за санкций Великобритании. Права на телевизионный показ чемпионата принадлежат компании, находящейся в английской юрисдикции.

Ранее полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о Зареме Салиховой.