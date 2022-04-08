Глушаков — о Салиховой: кто платит деньги, тот заказывает музыку

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о Зареме Салиховой, гражданской жене владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Есть такая поговорка: кто платит деньги, тот заказывает музыку. Пусть болельщики спрашивают за результат. Мне не доводилось общаться с Салиховой, я с ней не знаком», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

В 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграет с «Арсеналом» 10 апреля.

Напомним, что по итогам 23-го тура РПЛ красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. На первом месте расположился «Зенит» (49). Второе занимает московское «Динамо» (46), на третьем — столичный ЦСКА (43).

Ранее Глушаков прокомментировал отстранение российских сборных и клубов от международных соревнований.