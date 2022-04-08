Глушаков — об отстранении России: не хочется, чтобы спорт был в политике

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал отстранение российских сборных и клубов от международных соревнований.

«Пострадала не только сборная по футболу. Посмотрите, там и наши паралимпийцы, и другие команды, женские в том числе. Не хотелось бы, чтобы спорт был в политике, но приходится жить по нынешним реалиям. Как решили, так и решили», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

МОК рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии. После этого многие спортивные федерации отстранили россиян и белорусов от международных турниров.

31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации, а также русский язык был признан одним из официальных языков организации. Причём до этого ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее сообщалось, что Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA) не согласна с рекомендациями Международного олимпийского комитета об отстранении российских и белорусских атлетов.