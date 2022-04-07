Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения россиян

Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA) не согласна с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российских и белорусских атлетов.

«Исполнительный комитет WOA решил, что право олимпийцев и спортсменов как отдельных лиц на участие в спортивных мероприятиях должно поддерживаться и поощряться. Это перекликается с Декларацией о поддержке Олимпийской хартии, подписанной олимпийцами со всех пяти континентов на Всемирном форуме олимпийцев в 2015 году», — говорится в заявлении на сайте WOA.

Отмечается, что, согласно хартии, олимпийцы обязались противостоять любому политическому или государственному вмешательству в автономию спортивных организаций, которое способно помешать атлетам участвовать в соревнованиях.

«Исполком WOA понимает и уважает рекомендацию МОК, тем не менее WOA твёрдо убеждена, что решение об участии в соревнованиях должно приниматься каждым спортсменом отдельно и основываться на фундаментальных принципах Олимпийской хартии», — подчеркнули в организации.

МОК рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии. После этого многие спортивные федерации отстранили россиян и белорусов от международных турниров.

Ранее сообщалось, что россиянам и белорусам запретили участвовать в Бостонском марафоне.