Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения россиян

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Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA) не согласна с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российских и белорусских атлетов.
Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Bill Murray - SNS Group

«Исполнительный комитет WOA решил, что право олимпийцев и спортсменов как отдельных лиц на участие в спортивных мероприятиях должно поддерживаться и поощряться. Это перекликается с Декларацией о поддержке Олимпийской хартии, подписанной олимпийцами со всех пяти континентов на Всемирном форуме олимпийцев в 2015 году», — говорится в заявлении на сайте WOA.

Отмечается, что, согласно хартии, олимпийцы обязались противостоять любому политическому или государственному вмешательству в автономию спортивных организаций, которое способно помешать атлетам участвовать в соревнованиях.

«Исполком WOA понимает и уважает рекомендацию МОК, тем не менее WOA твёрдо убеждена, что решение об участии в соревнованиях должно приниматься каждым спортсменом отдельно и основываться на фундаментальных принципах Олимпийской хартии», — подчеркнули в организации.

МОК рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии. После этого многие спортивные федерации отстранили россиян и белорусов от международных турниров. 

Ранее сообщалось, что россиянам и белорусам запретили участвовать в Бостонском марафоне.

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