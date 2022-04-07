Россиянам и белорусам запретили участвовать в Бостонском марафоне

Представителей России и Белоруссии не допустят к участию в Бостонском марафоне 2022 года.

Как сообщается на сайте Бостонской легкоатлетической ассоциации, это связано с ситуацией на Украине.

«Россиянам и белорусам, допущенным на Бостонский марафон 2022 года в рамках открытого процесса регистрации и проживающим на данный момент в одной из двух стран, не будет разрешено соревноваться в этих мероприятиях», — говорится в заявлении.

Однако данная данная мера не будет распространяться на участников, не проживающих на территории России или Белоруссии, хотя они и не смогут соревноваться под флагами этих стран.

Марафон состоится 18 апреля.

Ранее сообщалось, что ля российских легкоатлетов будет создан Гран-при из десяти стартов.