Россиянам и белорусам запретили участвовать в Бостонском марафоне

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Представителей России и Белоруссии не допустят к участию в Бостонском марафоне 2022 года.
Россиянам и белорусам запретили участвовать в Бостонском марафоне
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Как сообщается на сайте Бостонской легкоатлетической ассоциации, это связано с ситуацией на Украине.

«Россиянам и белорусам, допущенным на Бостонский марафон 2022 года в рамках открытого процесса регистрации и проживающим на данный момент в одной из двух стран, не будет разрешено соревноваться в этих мероприятиях», — говорится в заявлении.

Однако данная данная мера не будет распространяться на участников, не проживающих на территории России или Белоруссии, хотя они и не смогут соревноваться под флагами этих стран.

Марафон состоится 18 апреля.

Ранее сообщалось, что ля российских легкоатлетов будет создан Гран-при из десяти стартов.

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