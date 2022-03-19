Для российских легкоатлетов будет создан Гран-при из десяти стартов

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Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова сообщила, что для российских спортсменов будет создан Гран-при из десяти этапов.
Для российских легкоатлетов будет создан Гран-при из десяти стартов
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«Это будет десять стартов по всей стране, которые включат в себя все основные дисциплины лёгкой атлетики. Ну, наверное, кроме многоборья, ходьбы и марафонов. Хотим, чтобы у каждой дисциплины было хотя бы по пять-шесть стартов за сезон», — цитирует Привалову «Спорт-Экспресс».

По её словам, в серию войдут традиционные турниры — Мемориалы братьев Знаменских и Владимира Куца в Москве. Финал, скорее всего, пройдёт в рамках чемпионата России или на отдельном турнире.

Напомним, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) запретила белорусским легкоатлетам выступать в российских турнирах.

Российские легкоатлеты обратились с просьбой к Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) поставить ультиматум World Athletics. В своём обращении российские спортсмены пригрозили Спортивным арбитражным судом (CAS) World Athletics, если не будут предприняты шаги для восстановления ВФЛА.

Ранее Привалова прокомментировала решение совета World Athletics снова отложить восстановление ВФЛА в правах.

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