Спортивный директор «Труа» подтвердил интерес «Спартака» к Мама Бальде

Спортивный директор французского «Труа» Франсуа Витали высказался об интересе «Спартака» к нападающему Мама Бальде.

«Мы пока не получили никаких конкретных предложений от «Спартака». Но интерес к Бальде со стороны клуба действительно большой», — цитирует Витали Sport24.

Как сообщает Metaratings.ru, официальное предложение от российского клуба пока не поступило, но сам футболист готов рассмотреть вариант с переходом в «Спартак».

В текущем сезоне 27-летний нападающий провёл за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» окажут юридическую поддержку Игнатову в разбирательстве с Маньяковым.