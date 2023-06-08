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Спортивный директор «Труа» подтвердил интерес «Спартака» к Мама Бальде

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Спортивный директор французского «Труа» Франсуа Витали высказался об интересе «Спартака» к нападающему Мама Бальде.
Спортивный директор «Труа» подтвердил интерес «Спартака» к Мама Бальде
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

«Мы пока не получили никаких конкретных предложений от «Спартака». Но интерес к Бальде со стороны клуба действительно большой», — цитирует Витали Sport24.

Как сообщает Metaratings.ru, официальное предложение от российского клуба пока не поступило, но сам футболист готов рассмотреть вариант с переходом в «Спартак».

В текущем сезоне 27-летний нападающий провёл за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» окажут юридическую поддержку Игнатову в разбирательстве с Маньяковым.

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