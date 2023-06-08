В «Спартаке» окажут юридическую поддержку Игнатову в разбирательстве с Маньяковым

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о ситуации с полузащитником Михаилом Игнатовым и агентом Александром Маньяковым.

«Клуб оказывает юридическую поддержку Михаилу в этом процессе. До недавнего времени мы формально не участвовали в процессе, но теперь привлечены в качестве третьего лица. Рассчитываем на благоприятный исход для Михаила», — приводит слова Зеленова пресс-служба клуба.

Игнатов заключил договор с Маньяковым в начале апреля 2020 года. В середине мая того же года игрок расторг контракт и обратился в палату по решению споров РФС. Агент подал встречное заявление, в котором потребовал со спортсмена неустойку в размере 3 млн. рублей. Тем не менее палата признала правоту Игнатова и присудила Маньякову лишь 180 тыс. рублей за время исполнения обязанностей по договору.

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