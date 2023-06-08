Агент Бальде: в «Спартаке» Кейта провёл хорошую вторую часть сезона в чемпионате

Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло прокомментировал игру своего подопечного в сезоне-2022/23.

«В «Спартаке» Бальде провёл хорошую вторую часть сезона в чемпионате. Я уверен, что Кейта продолжит показывать хорошие результаты», — цитирует Пасторелло «Чемпионат».

Бальде перешёл в «Спартак» летом 2022 года из «Кальяри».

В сезоне-2022/23 футболист провёл 16 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение, что красно-белым нужно выставить на трансфер нападающих Шамара Николсона и Бальде.