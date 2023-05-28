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Червиченко: «Спартаку» стоит расстаться с Николсоном и Бальде, сделав ставку на воспитанников

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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что красно-белым нужно выставить на трансфер нападающих Шамара Николсона и Кейта Бальде.
Червиченко: «Спартаку» стоит расстаться с Николсоном и Бальде, сделав ставку на воспитанников
  • Gettyimages.ru

«Шамар Николсон и Кейта Бальде не заслужили свои зарплаты в «Спартаке». Обоим платят около €1,5 млн, а результативность осталась на уровне их воспитанников, которые получают в 1,5 раза меньше. Это неэффективное вложение средств. На мой взгляд, красно-белым стоит расстаться с этими футболистами и начать доверять своим игрокам», — сказал Червиченко RT.

По его словам, так поступили в «Ростове».

«Они отказались от легионеров и сделали упор на русских футболистов. И хуже от этого не стало. Команда по-прежнему борется за призовое место и не переплачивает легионерам непонятно за что, как это делают в «Спартаке», — добавил Червиченко.

Ранее сообщалось, что Червиченко раскритиковал нападающего красно-белых Кейта Бальде.

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