Червиченко: Бальде — переоценённый и бесполезный футболист

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал нападающего красно-белых Кейта Бальде.

«Я считаю, что Кейта Бальде — очень переоценённый и бесполезный игрок. Когда Гильермо Абаскаль не выпускал его в стартовом составе, агент Бальде тут же поднял вонь в медиапространстве и руководство «Спартака» испугалось, что он бесплатно убежит из клуба. Видимо, на поле он выходит только ради того, чтобы в будущем выручить за него хоть какие-то деньги», — заявил Червиченко RT.

Ранее Червиченко заявил, что когда-нибудь мы увидим Сергея Юрана в «Спартаке» или в другом топ-клубе РПЛ.