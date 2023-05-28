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Червиченко: Бальде — переоценённый и бесполезный футболист

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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал нападающего красно-белых Кейта Бальде.
Червиченко: Бальде — переоценённый и бесполезный футболист
  • Gettyimages.ru

«Я считаю, что Кейта Бальде — очень переоценённый и бесполезный игрок. Когда Гильермо Абаскаль не выпускал его в стартовом составе, агент Бальде тут же поднял вонь в медиапространстве и руководство «Спартака» испугалось, что он бесплатно убежит из клуба. Видимо, на поле он выходит только ради того, чтобы в будущем выручить за него хоть какие-то деньги», — заявил Червиченко RT.

Ранее Червиченко заявил, что когда-нибудь мы увидим Сергея Юрана в «Спартаке» или в другом топ-клубе РПЛ.

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