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Червиченко: когда-нибудь мы увидим Юрана в «Спартаке» или в другом топ-клубе РПЛ

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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил работу главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.
Червиченко: когда-нибудь мы увидим Юрана в «Спартаке» или в другом топ-клубе РПЛ
  • РИА Новости

«То, что «Спартак» не может никак победить команды Сергея Юрана, является феноменом. Когда я был владельцем московского клуба и приглашал Сергея тренировать молодёжку, мне все говорили, что не стоит этого делать: у него не получится, да и тренер он никакой. Сейчас мы видим, что чем больше он работает, тем лучше себя проявляет. За командами Юрана интересно следить. Что тут говорить, если «Химки» под его руководством за четыре матча набрали больше очков, чем за весь оставшийся сезон», — сказал Червиченко RT.

По его мнению, наверняка «Нижний Новгород» останется в РПЛ.

«Пока всё к этому идёт. Видно, что Юран хорошо разбирается в футболе, умеет мотивировать игроков в трудный для команды период. Он стал более рассудительным и спокойным. Так что его можно однозначно назвать качественным тренером. Когда-нибудь мы увидим Юрана в «Спартаке» или в другом топ-клубе РПЛ», — сказал Червиченко.

Ранее Червиченко заявил, что московской команде сложно побеждать в отсутствие благосклонности арбитров в матчах чемпионата России по футболу.

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