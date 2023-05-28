Червиченко — о матче с «Пари НН»: «Спартак» не может победить без помощи судей

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что московской команде сложно побеждать в отсутствие благосклонности арбитров в матчах чемпионата России по футболу.

«Может, «Спартак» и выглядел лучше соперника, но когда нет активной судейской помощи, сразу пропадает результат. То, что было в последних турах, больше похоже на игру, кто лучше с арбитром договорится», — цитирует Червиченко РИА Новости.

При этом, по его мнению, в игре 29-го тура с нижегородским «Пари НН» серьёзных спорных моментов в пользу красно-белых не было.

«Видимо, настолько всех достали, что решили судить как получится. Конечно, надо отметить и Артура Нигматуллина, божественная игра в его исполнении», — заключил Червиченко.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 0:0.

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Пари НН» (27) — 13-ю строчку. Красно-белые продолжают бороться за медали ЧР, нижегородский клуб остался в зоне стыковых матчей.

«Зенит» (67) досрочно стал чемпионом РПЛ. На втором месте располагается ЦСКА (55), на четвёртом «Ростов» (50), у которого матч в запасе.

Ранее бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв заявил, что армейский клуб после матча с «Краснодаром» потерял шансы в борьбе за серебряные медали чемпионата России со «Спартаком».