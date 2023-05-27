Пономарёв считает, что ЦСКА уже проиграл «Спартаку» борьбу за серебро РПЛ

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что армейский клуб после матча с «Краснодаром» потерял шансы в борьбе за серебряные медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23 со «Спартаком».

«Коллектива никакого не было. Игру завалили и проиграли второе место, потому что «Спартак» завтра не упустит своё в матче с «Нижним Новгородом» и будет опережать ЦСКА на одно очко. Этого красно-белым будет достаточно, чтобы завоевать серебро», — цитирует Пономарёва «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что армейцы безобразно провели матч 29-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Видимо, они перегорели. Думаю, на них давило второе место, которое они реально могли получить сегодня», — добавил Пономарёв.

Матч завершился со счётом 0:0. ЦСКА набрал 55 очков и остался на втором месте. У «Краснодара» 47 очков и шестая позиция.

«Спартак» (53 очка), который занимает третье место, в 29-м туре 28 мая сыграет на своём поле с «Пари НН» (26). Нижегородский клуб располагается на 14-й строчке и борется за сохранение прописки в РПЛ.

Ранее полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о ничьей с «Краснодаром» в матче 29-го тура чемпионата России.