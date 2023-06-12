«РБ Спорт»: «Ростов» готов продать Глебова в «Спартак», если найдёт замену

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов может продолжить карьеру в «Спартаке».

Как сообщает «РБ Спорт», клуб из Ростова-на-Дону готов сделать «Спартаку» скидку на трансфер 23-летнего полузащитника, но при условии, если футболисту будет найдена примерно соответствующая по качеству и менее дорогая замена.

По информации источника, селекционеры занимаются поиском такого футболиста.

Игрок в 28 матчах сезона-2022/23 забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.

28 мая 23-летний Глебов продлил контракт с «Ростовом» на пять лет.

Ранее Глебов опроверг информацию о переговорах со «Спартаком».