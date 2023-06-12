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«РБ Спорт»: «Ростов» готов продать Глебова в «Спартак», если найдёт замену

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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов может продолжить карьеру в «Спартаке».
«РБ Спорт»: «Ростов» готов продать Глебова в «Спартак», если найдёт замену
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «РБ Спорт», клуб из Ростова-на-Дону готов сделать «Спартаку» скидку на трансфер 23-летнего полузащитника, но при условии, если футболисту будет найдена примерно соответствующая по качеству и менее дорогая замена. 

По информации источника, селекционеры занимаются поиском такого футболиста.

Игрок в 28 матчах сезона-2022/23 забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи. 

28 мая 23-летний Глебов продлил контракт с «Ростовом» на пять лет.

Ранее Глебов опроверг информацию о переговорах со «Спартаком».

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