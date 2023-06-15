Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Камоцци: Чалов — самый универсальный нападающий РПЛ

Короткая ссылка
Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказал мнение, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов является универсальным форвардом.
Камоцци: Чалов — самый универсальный нападающий РПЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Чалов провёл сильный сезон. Думаю, он самый универсальный нападающий РПЛ и отличный командный игрок... Его навыки и талант позволяют рассчитывать на интерес хороших европейских клубов», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 25-летний игрок провёл за ЦСКА 41 матч во всех турнирах, забил 24 гола и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца 2024 года.

Чалов побил свой рекорд по голам в лиге (19 голов). Он также занял третье место в бомбардирской гонке РПЛ.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем Чалова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить