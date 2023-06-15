Камоцци: Чалов — самый универсальный нападающий РПЛ

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказал мнение, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов является универсальным форвардом.

«Чалов провёл сильный сезон. Думаю, он самый универсальный нападающий РПЛ и отличный командный игрок... Его навыки и талант позволяют рассчитывать на интерес хороших европейских клубов», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 25-летний игрок провёл за ЦСКА 41 матч во всех турнирах, забил 24 гола и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца 2024 года.

Чалов побил свой рекорд по голам в лиге (19 голов). Он также занял третье место в бомбардирской гонке РПЛ.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем Чалова.