Transfermarkt: Чалов не планирует продолжать карьеру в Турции

Нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов не перейдёт в чемпионат Турции.

По информации Transfermarkt, игрок не намерен переходить в турецкий клуб. Отмечается, что футболист продлит контракт с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» и «Фенербахче» проявляют интерес к Чалову.

В прошедшем сезоне 25-летний игрок провёл за ЦСКА 41 матч во всех турнирах, забил 24 гола и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца 2024 года.

Чалов побил свой рекорд по голам в лиге (19 голов). Он также занял третье место в бомбардирской гонке РПЛ.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем Чалова.