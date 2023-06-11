Фактор Акинфеева: ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» и завоевал Кубок России

ЦСКА победил «Краснодар» в финале Кубка России по футболу. Основное время матча завершилось вничью: на гол Фёдора Чалова с пенальти, заработанного Константином Кучаевым, ответил Джон Кордоба, замкнувший подачу Кристиана Рамиреса. А в серии послематчевых 11-метровых удача сопутствовала армейцам: Игорь Акинфеев парировал удары Жоау Батчи и Олакунле Олусегуна и позволил команде впервые с 2013 года завоевать трофей.

Финал Кубка России стал вишенкой на торте уходящего футбольного сезона. Пусть в битве за трофей не сошлись принципиальные соперники, как это произошло год назад, противостояние ЦСКА и «Краснодара» вызвало не меньший интерес и собрало на трибунах «Лужников» более 53 тыс. зрителей.

Обе команды горели желанием завоевать долгожданный трофей и уйти в отпуск в отличном настроении. Для южан он и вовсе мог стать первым в истории. Девять лет назад они добрались до решающего матча турнира, но в серии пенальти уступили «Ростову».

В свою очередь, армейцы не выигрывали Кубок России ровно десять лет — с тех пор, как также в «лотерее» оказались сильнее «Анжи». Любопытно, что из участников того противостояния в составе команды остались три человека — Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин и Георгий Щенников — и двое из них вышли на поле с первых минут.

Интриги добавлял тот факт, что для соперников эта очная встреча оказалась уже пятой в подходящем к концу сезоне. Причём две из них пришлись на Кубок России. В четвертьфинале Пути РПЛ красно-синие в феврале не оставили шансов подопечным Владимира Ивича (3:0, 0:1). Преимущество на стороне москвичей было и в национальном первенстве. Дома они разгромили оппонента со счётом 4:1, а на выезде всего две недели назад разошлись нулевой ничьей.

Во многом после той встречи перед Ивичем и его помощниками встал главный вопрос, касающийся выбора стартового состава на финал кубка. Неожиданно получивший практику резервный вратарь Станислав Агкацев во второй раз подряд отыграл на ноль и совершил несколько запоминающихся сейвов. В матче последнего тура РПЛ с «Ахматом» на последний рубеж вернулся Матвей Сафонов, но допустил грубую результативную ошибку.

В результате серб всё же сделал ставку на Агкацева. В остальном он обошёлся без сюрпризов. Кайо Панталеан успел восстановиться, но остался в запасе, и дуэт в центре обороны сформировали Хуниор Алонсо и 18-летний Георгий Арутюнян, до того проведший лишь две встречи за «Краснодар». На скамейке находился и Кади Боржес, получивший тяжёлую травму головы в противостоянии со «Спартаком».

Владимир Федотов же не стал менять победный состав после разгрома «Ростова» в заключительном туре РПЛ. В частности, вновь не нашлось места на поле Виктору Мендесу и Милану Гаичу, которые весной играли почти без рокировок. Чилийца в опорной зоне заменил Константин Кучаев, а серба на правом краю обороны — Кирилл Набабкин. Плюс неожиданно остался на скамейке Антон Заболотный.

Обе команды начали игру достаточно неспешно и аккуратно, понимая, что любая ошибка может оказаться роковой. Южане при обороне перестраивались на схему в три центральных защитника, зеркаля расстановку оппонента — на левый край обороны садился Олакунле Олусегун. Достаточно глубоко опускался и Эдуард Сперцян. Армейцы также не стремились рисковать и при потере почти в полном составе уходили за линию мяча.

Однако ЦСКА была только на руку игра вторым номером. Красно-синие с удовольствием отдали инициативу сопернику, почти не оставляя свободного пространства, и ловили его в переходных фазах. Впереди активно взаимодействовало трио Иван Обляков — Фёдор Чалов — Хесус Медина. Они регулярно придумывали организованный хаос у чужой штрафной, меняясь позициями, и создавали проблемы для экспериментального дуэта Алонсо — Арутюнян. А слева их часто поддерживал Бактиёр Зайнутдинов, тогда как Набабкин справа почти не поднимался, контролируя быстрого Олусегуна.

В середине первого тайма хорошая игра атакующей группы москвичей едва не привела к голу. Медина и Кучаев с помощью стенки вскрыли правый край обороны соперника, но россиянин пробил достаточно слабо, и Агкацев справился с угрозой, а на добивании никого из партнёров не оказалось. Чуть позже Чалов после заброса Облякова из глубины скидывал мяч в направлении створа, но вратарь также оказался начеку.

А по истечении получаса встречи очередной контрвыпад армейцев закончился назначением пенальти. Олусегун крайне неудачно вернулся в оборону и в собственной штрафной наступил на ногу Кучаеву, которого спокойно держал защитник. Контакт был слабым, но всё же имел место, и Владислав Безбородов указал на точку. Чалов же уверенно реализовал 11-метровый.

Забив, красно-синие отошли на свою половину и вплоть до перерыва действовали исключительно от обороны, даже не пытаясь идти вперёд. Единственное, что удалось создать «Краснодару», — чуть неточный выстрел Сперцяна со штрафного в дальний угол. Однако, судя по повтору, Акинфеев контролировал ситуацию.

В перерыве оба наставника произвели по замене. Причём рокировка Федотова вызвала вопросы, ведь он выпустил Мендеса вместо активного и заработавшего пенальти Кучаева. Данный ход, возможно, объяснялся не только желанием укрепить опорную зону разрушителем, но и повреждением россиянина, полученным во встрече с «Ростовом». Ивич же убрал абсолютно незаметного и не имевшего пространства Алексея Ионова и бросил в бой Ильзата Ахметова.

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И всего пяти минут южанам хватило, чтобы сравнять счёт. Они вернулись на поле заметно обозлёнными, прибавили в агрессии и до конца шли в единоборствах. Именно это помогло им отличиться. Сергей Петров в подкате «с мясом» выбил мяч у оппонента на чужой половине, а Кристиан Рамирес выполнил идеальную подачу в штрафную на Джона Кордобу. Колумбиец же опередил Мойзеса и головой с отскоком от газона отправил снаряд в дальний угол.

Некоторое время ЦСКА пребывал в состоянии грогги и позволял соперникам владеть инициативой, однако быстро пришёл в себя. Да и действия Федотова помогли подопечным изменить рисунок игры. Он выпустил вперёд в пару к Чалову мощного Заболотного и освежил фланги, предоставив время Гаичу и Хорхе Карраскалю.

Армейцы в последние минут 20 максимально упростили игру и были близки к тому, чтобы всё-таки вырвать победу в основное время. Всё сводилось к тому, что Акинфеев фирменными выносами находил впереди фактурного Заболотного, а тот делал скидки на партнёров. Линия обороны «Краснодара» под давлением дрогнула и трещала по швам. Но ЦСКА откровенно не везло. Один Чалов упустил два великолепных момента. Сначала после очередной скидки Заболотного он оказался прямо перед чужими воротами, но немного не попал в дальний. Спустя несколько минут он в менее очевидной ситуации снова пытался перебросить Агкацева, но опять оказался неточен.

Таким образом, «Краснодар» всё же дотерпел до серии пенальти. Однако в ней, если верить статистике, у команды изначально было немного шансов. Основной вратарь Сафонов, в текущем розыгрыше турнира принёсший партнёрам три победы в «лотерее», на замену так и не вышел. Ивич решил до конца довериться Агкацеву. Напротив же был опытный Акинфеев, который выиграл множество серий, в том числе в 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией в тех же «Лужниках». Более того, с ним на воротах ЦСКА дважды взял Кубок России в серии 11-метровых, победив «Амкар» в 2008-м и «Анжи» в 2013-м.

Повторилась история и на этот раз, но поклонникам обоих коллективов пришлось понервничать. Голкипер москвичей отразил первый же выстрел оппонентов в исполнении Сперцяна, но судья распорядился перебить, и со второй попытки Эдуард оказался точен. Дебютный же промах допустил армеец Мойзес, угодивший в перекладину. Более того, красно-синие повисли на волоске, когда Агкацев едва не парировал неудачный выстрел Гаича, но от его перчаток мяч чудом просочился в сетку.

Когда же после основной серии игра пошла до промаха, у южан не выдержали нервы. Сначала Рамирес не лучшим образом пробил в левый от себя угол, и Акинфеев почти достал мяч, но не сумел преградить ему путь в ворота. Следом Олусегун пробил ещё хуже и позволил Игорю стать главным героем финала.

Так ЦСКА в третий раз в истории выиграл Кубок России в серии 11-метровых. В общей сложности же в активе армейцев теперь значится восемь побед в турнире. «Краснодар» же, как и в 2014-м, упустил отличный шанс завоевать первый трофей и вновь обиднейшим образом уступил в «лотерее».