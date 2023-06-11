Посол России: нейтральный статус Австрии деградирует на глазах
- РИА Новости
По его словам, нейтральный статус долгое время обеспечивал Вене признание в качестве площадки для диалога.
Любинский заметил, что Австрия, в частности, является участницей «Европейского фонда мира», который стал механизмом поставок оружия и боеприпасов в регионы военных конфликтов.
Также он заявил о появлении данных о транспортировке через территорию Австрии вооружений, предназначенных, предположительно, для ВСУ.
Кроме того, Любинский отметил, что, несмотря на санкции, Россия остаётся в числе важнейших торговых партнёров Вены.