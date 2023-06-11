Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Посол России: нейтральный статус Австрии деградирует на глазах

Короткая ссылка
Посол России в Вене Дмитрий Любинский в интервью Exxpress заявил, что нейтральный статус Австрии продолжает деградировать на глазах.
Посол России: нейтральный статус Австрии деградирует на глазах
  • РИА Новости

По его словам, нейтральный статус долгое время обеспечивал Вене признание в качестве площадки для диалога.

Любинский заметил, что Австрия, в частности, является участницей «Европейского фонда мира», который стал механизмом поставок оружия и боеприпасов в регионы военных конфликтов.

Также он заявил о появлении данных о транспортировке через территорию Австрии вооружений, предназначенных, предположительно, для ВСУ.

Кроме того, Любинский отметил, что, несмотря на санкции, Россия остаётся в числе важнейших торговых партнёров Вены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить