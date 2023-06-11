Посол Любинский: Россия на фоне санкций остаётся важнейшим торговым партнёром Австрии
- РИА Новости
Об этом посол сказал в интервью порталу Exxpress.
Он отметил, что торгово-экономическое сотрудничество замедлилось из-за санкций, но остаётся значимым.
«Согласно статистике, Россия всё ещё остаётся в числе важнейших торговых партнёров Австрии и занимает шестое место по объёму оборота», — заявил глава российского диппредставительства.
По его словам, политические отношения двух стран подверглись «серьёзному испытанию на прочность».
Также он отметил, что западные страны в своей политике по антироссийскому санкционному давлению проигрывают России как в стратегическом, так и в экономическом плане.