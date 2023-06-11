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Посол Любинский: Россия на фоне санкций остаётся важнейшим торговым партнёром Австрии

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Российский посол в Вене Дмитрий Любинский отметил, что, несмотря на санкции, Россия остаётся в числе важнейших торговых партнёров Вены.
Посол Любинский: Россия на фоне санкций остаётся важнейшим торговым партнёром Австрии
  • РИА Новости

Об этом посол сказал в интервью порталу Exxpress.

Он отметил, что торгово-экономическое сотрудничество замедлилось из-за санкций, но остаётся значимым.

«Согласно статистике, Россия всё ещё остаётся в числе важнейших торговых партнёров Австрии и занимает шестое место по объёму оборота», — заявил глава российского диппредставительства.

По его словам, политические отношения двух стран подверглись «серьёзному испытанию на прочность».

Также он отметил, что западные страны в своей политике по антироссийскому санкционному давлению проигрывают России как в стратегическом, так и в экономическом плане.

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