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Посол Любинский: страны Запада сильнее страдают от антироссийских санкций, чем Россия

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Западные страны в своей политике по антироссийскому санкционному давлению проигрывают России как в стратегическом, так и в экономическом плане. Об этом заявил российский посол в Вене Дмитрий Любинский.
Посол Любинский: страны Запада сильнее страдают от антироссийских санкций, чем Россия
  • РИА Новости

Об этом посол сказал в интервью порталу Exxpress.

Любинский напомнил, что Москва всегда указывала на нелегитимность этих санкций.

Посол подчеркнул, что Запад никогда не достигнет своей цели по разрушению российской экономики.

«Ясно одно — в этой игре коллективный Запад проигрывает сильнее как в стратегическом, так и в экономическом плане», — заключил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что намерение ЕС ввести 11-й пакет санкций в отношении России противоречит здравому смыслу.

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