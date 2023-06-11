Посол Любинский: страны Запада сильнее страдают от антироссийских санкций, чем Россия
- РИА Новости
Об этом посол сказал в интервью порталу Exxpress.
Любинский напомнил, что Москва всегда указывала на нелегитимность этих санкций.
Посол подчеркнул, что Запад никогда не достигнет своей цели по разрушению российской экономики.
«Ясно одно — в этой игре коллективный Запад проигрывает сильнее как в стратегическом, так и в экономическом плане», — заключил он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что намерение ЕС ввести 11-й пакет санкций в отношении России противоречит здравому смыслу.