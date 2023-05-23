Орбан: намерение ЕС ввести новый пакет санкций против России противоречит здравому смыслу
- AP
Об этом он сказал в ходе выступления на экономическом форуме в Катаре.
Орбан указал на отсутсвие смысла введения очередных санкций, поскольку предыдущие десять пакетов не достигли своей цели.
«Это противоречит здравому смыслу. Санкционная политика Евросоюза в нашем понимании просто не работает», — цитирует венгерского премьера РИА Новости.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что 11-й пакет санкций Евросоюза против России станет настоящим испытанием для европейских стран и их экономики.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что в необходимости введения новых антироссийских санкций сомневается не только Венгрия.