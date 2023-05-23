Орбан: намерение ЕС ввести новый пакет санкций против России противоречит здравому смыслу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что намерение Европейского союза ввести 11-й пакет санкций в отношении России противоречит здравому смыслу.

Об этом он сказал в ходе выступления на экономическом форуме в Катаре.

Орбан указал на отсутсвие смысла введения очередных санкций, поскольку предыдущие десять пакетов не достигли своей цели.

«Это противоречит здравому смыслу. Санкционная политика Евросоюза в нашем понимании просто не работает», — цитирует венгерского премьера РИА Новости.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что 11-й пакет санкций Евросоюза против России станет настоящим испытанием для европейских стран и их экономики.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что в необходимости введения новых антироссийских санкций сомневается не только Венгрия.