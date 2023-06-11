Непомнящий: в финале Кубка России ЦСКА — «Краснодар» будет много суеты и нервов

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий считает, что игроки ЦСКА и «Краснодара» продемонстрируют зрелищный футбол в суперфинале Кубка России.

«У двух клубов почти нет опытных бойцов с огромным опытом больших побед за спиной. Только лишь Акинфеев у армейцев. Поэтому я думаю, что в игре будет много суеты и нервов. На большое количество голов рассчитывать нам не стоит», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Однако при этом, по его мнению, футбольный матч должен получиться интересным.

«Краснодар» весной на ходу — они провели солидный отрезок сезона. У них зрелищный, яркий и интересный футбол — эта команда может всех удивить», — добавил Непомнящий.

Финальный матч состоится 11 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 17:00 мск.

Ранее Вячеслав Чанов заявил, что для «Краснодара» забрать Кубок — голубая мечта.