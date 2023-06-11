Чанов: для «Краснодара» забрать Кубок — голубая мечта

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от финала Кубка России по футболу с «Краснодаром».

«Финал есть финал, один матч может подарить нам сенсацию. Нельзя расслабляться, ведь для «Краснодара» забрать Кубок — голубая мечта. Концовка чемпионата получилась сумбурной, так что ждём интересной игры», — цитирует Чанова Euro-Football.

Финальный матч состоится 11 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева главными лицами финала Кубка России.