Сёмин: Сперцян и Акинфеев — главные действующие лица финала Кубка России

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева главными лицами финала Кубка России.

«Обе команды подходят к матчу в отличной форме, поэтому нельзя выделить кого-то одного. В таких играх на первый план должны выходить лидеры. Кто именно? Сперцян и Акинфеев — главные действующие лица финала, лидеры в своих клубах», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Матч состоится 11 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 17:00 мск.

Армейцы стали победителями Пути РПЛ Кубка России, обыграв в 1/4 финала «Краснодар» (3:0, 0:1). «Быки» пробились в суперфинал через Путь регионов.

Ранее тренер «Краснодара» Ивич рассказал об общении с Галицким перед финалом Кубка России.