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Тренер «Краснодара» Ивич рассказал об общении с Галицким перед финалом Кубка России

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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал об общении с президентом клуба Сергеем Галицким перед финалом Кубка России.
Тренер «Краснодара» Ивич рассказал об общении с Галицким перед финалом Кубка России
  • Gettyimages.ru

«Завтрашняя игра очень важна для «Краснодара», для меня это не в первый раз, были похожие матчи. Но я бы предпочёл, чтобы весь стресс был на моих плечах, а не на футболистах. Был ли разговор с Галицким перед матчем? Да, но что в нём было — останется между нами», — сказал Ивич на пресс-конференции.

Матч состоится 11 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 17:00 мск. 

Армейцы стали победителями Пути РПЛ Кубка России, обыграв в 1/4 финала «Краснодар» (3:0, 0:1). «Быки» пробились в суперфинал через Путь регионов.

Ранее сообщалось, что Ивич высказался о финальном матче Кубка России с ЦСКА.

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