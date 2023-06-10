Ивич — о суперфинале Кубка России: у «Краснодара» есть шанс изменить историю

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о финальном матче Кубка России с ЦСКА.

«Это будет игра между двумя лучшими командами Кубка России в этом сезоне. Уверен, что обе команды будут биться за победу, оставят максимум на поле. Завтра у нас есть шанс изменить историю. «Краснодар» ждёт сложная игра, никаких подарков ждать не приходится», — сказал Ивич на пресс-конференции.

Матч состоится 11 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнётся в 17:00 мск.

Армейцы стали победителями Пути РПЛ Кубка России, обыграв в 1/4 финала «Краснодар» (3:0, 0:1). «Быки» пробились в суперфинал через Путь регионов.

Ранее голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что думает о дуэли с вратарём «Краснодара» Матвеем Сафоновым.