Акинфеев — о дуэли с Сафоновым: у меня уже столько их было, я не задумываюсь
- РИА Новости
«Дуэль с Сафоновым? У меня уже столько их было, я не задумываюсь. Если завтра, например, Тороп будет сильнее меня, я это приму. Поэтому я не обращаю внимания, всё решает футбольное поле», — сказал Акинфеев на пресс-конференции.
Матч состоится 11 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнётся в 17:00 мск.
Армейцы стали победителями Пути РПЛ Кубка России, обыграв в 1/4 финала «Краснодар» (3:0, 0:1). «Быки» пробились в суперфинал через Путь регионов.
Ранее Акинфеев высказался о финальном матче Кубка России с «Краснодаром».