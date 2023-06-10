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Акинфеев: игроки ЦСКА должны умереть на поле в суперфинале Кубка с «Краснодаром»

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о финальном матче Кубка России с «Краснодаром».
Акинфеев: игроки ЦСКА должны умереть на поле в суперфинале Кубка с «Краснодаром»
  • РИА Новости

«Мы попали в суперфинал, это здорово. Особенно с учётом сложности всей сетки, переездов. Для меня это долгожданный финал. Никто не должен сомневаться, что мы оставим все силы на поле. Последний финал Кубка? Да, звёздный состав «Анжи», жаркий Грозный, удаление Понтуса — смешались кони, люди. Завтра новый финал, мы должны на поле умереть. Надеюсь, наше нынешнее поколение проникнется такими матчами. Антураж располагает», — сказал Акинфеев на пресс-конференции.

Матч состоится 11 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнётся в 17:00 мск. 

Армейцы стали победителями Пути РПЛ Кубка России, обыграв в 1/4 финала «Краснодар» (3:0, 0:1). «Быки» пробились в суперфинал через Путь регионов.

Ранее сообщалось, что на суперфинал Кубка России по футболу между московским ЦСКА и «Краснодаром» реализовано более 46 тыс. билетов.

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