На суперфинал Кубка России по футболу реализовали более 46 тысяч билетов

На суперфинал Кубка России по футболу между московским ЦСКА и «Краснодаром» реализовано более 46 тыс. билетов.

«По состоянию на утро 10 июня на суперфинал Кубка России реализовано более 46 тыс. билетов», — цитирует пресс-службу Российского футбольного союза РИА Новости.

Матч состоится 11 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнётся в 17:00 мск. Армейцы стали победителями Пути РПЛ Кубка России, обыграв в 1/4 финала «Краснодар» (3:0, 0:1). «Быки» пробились в суперфинал через Путь регионов.

Ранее сообщалось, что нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России с «Краснодаром».