Чалов заявил, что ЦСКА придётся нелегко с «Краснодаром» в суперфинале Кубка России
- РИА Новости
«Краснодар» — достойный соперник, с которым придётся нелегко. У них поставлена игра, интенсивный футбол, контроль мяча, быстрые фланговые игроки. Сильный нападающий Кордоба, который один из лучших в России цепляется за мяч. Лучший ассистент чемпионата Эдуард Сперцян действует креативно в центре поля», — приводит слова Чалова пресс-служба Российского футбольного союза.
Матч состоится 11 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнётся в 17:00 мск.
Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов назвал суперфинал Кубка России самым важным матчем в карьере.