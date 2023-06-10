Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Чалов заявил, что ЦСКА придётся нелегко с «Краснодаром» в суперфинале Кубка России

Короткая ссылка
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России с «Краснодаром».
Чалов заявил, что ЦСКА придётся нелегко с «Краснодаром» в суперфинале Кубка России
  • РИА Новости

«Краснодар» — достойный соперник, с которым придётся нелегко. У них поставлена игра, интенсивный футбол, контроль мяча, быстрые фланговые игроки. Сильный нападающий Кордоба, который один из лучших в России цепляется за мяч. Лучший ассистент чемпионата Эдуард Сперцян действует креативно в центре поля», — приводит слова Чалова пресс-служба Российского футбольного союза.

Матч состоится 11 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов назвал суперфинал Кубка России самым важным матчем в карьере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить