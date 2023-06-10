Чалов заявил, что ЦСКА придётся нелегко с «Краснодаром» в суперфинале Кубка России

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России с «Краснодаром».

«Краснодар» — достойный соперник, с которым придётся нелегко. У них поставлена игра, интенсивный футбол, контроль мяча, быстрые фланговые игроки. Сильный нападающий Кордоба, который один из лучших в России цепляется за мяч. Лучший ассистент чемпионата Эдуард Сперцян действует креативно в центре поля», — приводит слова Чалова пресс-служба Российского футбольного союза.

Матч состоится 11 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов назвал суперфинал Кубка России самым важным матчем в карьере.