Главный тренер ЦСКА Федотов назвал суперфинал Кубка России самым важным матчем в карьере
- РИА Новости
«На данный момент да, конечно», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».
Также тренер ответил, поможет ли серебро в Российской премьер-лиге (РПЛ) команде психологически настроиться перед финальным матчем.
«Любая победа окрыляет. Победа тянет за собой победу», — заявил он.
По итогам сезона-2022/23 армейцы заняли второе место в РПЛ.
Суперфинал Кубка России состоится 11 июня. Матч пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнётся в 17:00 мск.
Ранее Федотов заявил, что ЦСКА по силам побороться с петербургский «Зенитом» за победу в РПЛ в следующем сезоне.