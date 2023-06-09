Главный тренер ЦСКА Федотов назвал суперфинал Кубка России самым важным матчем в карьере

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, станет ли суперфинал Кубка России с «Краснодаром» самым важным матчем в его карьере.

«На данный момент да, конечно», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».

Также тренер ответил, поможет ли серебро в Российской премьер-лиге (РПЛ) команде психологически настроиться перед финальным матчем.

«Любая победа окрыляет. Победа тянет за собой победу», — заявил он.

По итогам сезона-2022/23 армейцы заняли второе место в РПЛ.

Суперфинал Кубка России состоится 11 июня. Матч пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее Федотов заявил, что ЦСКА по силам побороться с петербургский «Зенитом» за победу в РПЛ в следующем сезоне.