Федотов считает, что ЦСКА по силам побороться с «Зенитом» за победу в РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о борьбе с петербургским «Зенитом» за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

«Никогда не говори «никогда». Это футбол, поэтому всё возможно! Всё решится на футбольном поле. Нельзя сразу же встать на то место в турнирной таблице, которое хочешь. В начале чемпионата у всех ноль очков. Каждый сезон идёт упорная борьба за каждую позицию», — приводит слова тренера «Чемпионат».

По итогам прошедшего сезона РПЛ ЦСКА под руководство Федотова с 58 очками занял второе место в турнирной таблице, отстав от «Зенита» на 12 очков.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» проявляет интерес к нападающему ЦСКА Адольфо Гайчу, выступающему на правах аренды в итальянской «Вероне».