Федотов считает, что ЦСКА по силам побороться с «Зенитом» за победу в РПЛ
- РИА Новости
«Никогда не говори «никогда». Это футбол, поэтому всё возможно! Всё решится на футбольном поле. Нельзя сразу же встать на то место в турнирной таблице, которое хочешь. В начале чемпионата у всех ноль очков. Каждый сезон идёт упорная борьба за каждую позицию», — приводит слова тренера «Чемпионат».
По итогам прошедшего сезона РПЛ ЦСКА под руководство Федотова с 58 очками занял второе место в турнирной таблице, отстав от «Зенита» на 12 очков.
Ранее сообщалось, что «Оренбург» проявляет интерес к нападающему ЦСКА Адольфо Гайчу, выступающему на правах аренды в итальянской «Вероне».