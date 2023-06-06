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Федотов считает, что ЦСКА по силам побороться с «Зенитом» за победу в РПЛ

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о борьбе с петербургским «Зенитом» за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Федотов считает, что ЦСКА по силам побороться с «Зенитом» за победу в РПЛ
  • РИА Новости

«Никогда не говори «никогда». Это футбол, поэтому всё возможно! Всё решится на футбольном поле. Нельзя сразу же встать на то место в турнирной таблице, которое хочешь. В начале чемпионата у всех ноль очков. Каждый сезон идёт упорная борьба за каждую позицию», — приводит слова тренера «Чемпионат».

По итогам прошедшего сезона РПЛ ЦСКА под руководство Федотова с 58 очками занял второе место в турнирной таблице, отстав от «Зенита» на 12 очков.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» проявляет интерес к нападающему ЦСКА Адольфо Гайчу, выступающему на правах аренды в итальянской «Вероне».

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