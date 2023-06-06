Карпов: «Оренбург» хочет арендовать нападающего ЦСКА Гайича

«Оренбург» проявляет интерес к нападающему московского ЦСКА Адольфо Гайичу, выступающему на правах аренды в итальянской «Вероне».

Как сообщается журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, «Оренбург» хочет арендовать 24-летнего аргентинца, если тот вернётся в Россию.

По информации источника, в случае перехода нападающего в «Оренбург» зарплату ему будут платить оба клуба.

В нынешнем сезоне Гайич забил два мяча и отдал две результативные передачи в 11 матчах за ЦСКА. Также на его счету два гола и одна голевая передача в 16 играх за «Верону».

Ранее сообщалось, что бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес может вернуться в московский клуб.