Карпов: «Оренбург» хочет арендовать нападающего ЦСКА Гайича
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Как сообщается журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, «Оренбург» хочет арендовать 24-летнего аргентинца, если тот вернётся в Россию.
По информации источника, в случае перехода нападающего в «Оренбург» зарплату ему будут платить оба клуба.
В нынешнем сезоне Гайич забил два мяча и отдал две результативные передачи в 11 матчах за ЦСКА. Также на его счету два гола и одна голевая передача в 16 играх за «Верону».
Ранее сообщалось, что бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес может вернуться в московский клуб.