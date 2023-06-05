Коллар: ЦСКА намерен вернуть Фернандеса в качестве усиления на будущий сезон

Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес может вернуться в армейский клуб.

Как сообщает журналист Лукас Коллар в социальных сетях, московский клуб должен будет компенсировать «Интеру» около €1,5 млн.

Фернандес играл за армейцев с 2012 года. После окончания сезона-2021/22 он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьоналом» до декабря 2023 года. 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам.

Ранее бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на слова гендиректора команды Романа Бабаева о переговорах с Фернандесом о его возвращении в клуб в качестве игрока.