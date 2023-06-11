Газинский — о финале Кубка России: Галицкий точно заслуживает трофей

Бывший игрок «Краснодара» Юрий Газинский высказался о финале Кубка России с ЦСКА.

«Я буду поддерживать и переживать за «Краснодар», эта команда мне родная. Хочется, чтобы первый трофей был завоёван: Сергей Николаевич Галицкий очень много делает для команды и точно заслуживает Кубок», — цитирует Газинского сайт РФС.

Финальный матч состоится 11 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева главными лицами финала Кубка России.