Газинский — о финале Кубка России: Галицкий точно заслуживает трофей
- РИА Новости
«Я буду поддерживать и переживать за «Краснодар», эта команда мне родная. Хочется, чтобы первый трофей был завоёван: Сергей Николаевич Галицкий очень много делает для команды и точно заслуживает Кубок», — цитирует Газинского сайт РФС.
Финальный матч состоится 11 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 17:00 мск.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева главными лицами финала Кубка России.