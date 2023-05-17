Спустя девять лет: «Краснодар» обыграл «Урал» и вышел в суперфинал Кубка России по футболу

«Краснодар» на своём поле сломил сопротивление «Урала» в финале Пути регионов Кубка России по футболу. В первом тайме соперники обменялись голами — сначала Кайо неотразимо пробил после розыгрыша углового, а затем Эрик Бикфалви отличился на добивании. После перерыва мяч на свой счёт записал Джон Кордоба, сравнявшийся с лидером гонки бомбардиров турнира Владимиром Писарским. Также встреча запомнилась удалением Лео Гогличидзе и отменённым пенальти в ворота гостей в компенсированное время. В суперфинале Кубка страны «Краснодар» сыграет с ЦСКА.

В преддверии финала Пути регионов Кубка России буквально всё говорило в пользу «Краснодара». Подопечные Владимира Ивича не только находились в неплохой форме и в последних десяти матчах во всех соревнованиях уступили лишь «Спартаку», но и имели преимущество своего поля, что с учётом нынешних проблем с логистикой было ощутимым плюсом. К слову, как и в трёх предыдущих встречах турнира, в каждой из которых «быки» взяли верх в серии 11-метровых.

Положение «Урала» ухудшалось обилием кадровых проблем, из-за чего миссия по завоеванию путёвки в суперфинал казалась практически невыполнимой. Из-за перебора жёлтых карточек сыграть не могли голкипер Илья Помазун, защитник Сильвие Бегич и хавбек Денис Кулаков, а ещё целая группа футболистов отсутствовала из-за травм — самыми заметными из них были Егор Филиппенко и Юрий Газинский. Для экс-капитана чёрно-зелёных противостояние с бывшими партнёрами могло стать сверхпринципиальным, но шансы выйти на поле перечеркнуло полученное в конце апреля повреждение плеча.

Однако на этом трудности гостей не заканчивались. По пути на «Краснодар Арену» автобус с командой попал в пробку, вследствие чего она прибыла на стадион на 40 минут позже запланированного. Из-за этого главный тренер Виктор Гончаренко чуть было не пропустил предматчевое флеш-интервью, решив для начала пообщаться с подопечными. И повод для этого был. Ивич удивил многих и включил в старт сразу пять номинальных защитников, что удивило множество экспертов. К привычной четвёрке в лице Кайо, Хуниора Алонсо, Кристиана Рамиреса и Сергея Волкова добавился Сергей Петров.

Как оказалось, Ивич не стал отходить от излюбленной 4—2—3—1, а взял на заметку опыт Хосепа Гвардиолы. В концовке нынешнего сезона испанец использовал игрока обороны Джона Стоунза в опорной зоне, и в новом амплуа англичанин был очень убедителен, став одним из важнейших факторов успеха в противостоянии с «Баварией». Поначалу Петров неплохо смотрелся в новой роли и обеспечивал численное преимущество в первой фазе атаки, но в нужный момент сработал не лучшим образом. На 22-й минуте Сергей сначала не накрыл получившего пас у границы штрафной Александра Юшина, а затем не помешал Эрику Бикфалви добить мяч в сетку после удара Андрея Егорычева. Хотя в том эпизоде безобразно действовала вся оборона «быков».

Правда, это помогло «Уралу» лишь восстановить паритет. До этого впечатляющий отрезок выдал Кайо, дважды здорово проявивший себя при розыгрыше угловых. На девятой минуте он выпрыгнул выше всех и коварным ударом с отскоком от газона застал врасплох Олега Баклова, а затем мог оформить дубль. Но не сумел пробить ногой так же метко, как головой. А до этого забить мог Ильзат Ахметов, но Баклов среагировал и в эффектном прыжке спас свою команду.

После этого игра стала более-менее равной. Если на старте «Краснодар» был заметно лучше и практически не ошибался, то потом стал частенько заигрываться при выходе из обороны. Второй раз огорчить Сафонова чуть было не помог Волков, «обрезавшийся» при попытке передачи на Кайо. Но голкипер справился с выстрелом Даниэля Мишкича.

После перерыва «Краснодар» вернул себе инициативу и практически прописался на трети поля «Урала». Но создать что-то опасное долго не получалось. С проникновением в штрафную подопечные Ивича испытывали сложности, а удары с дистанции не приносили успеха. Но хозяева продолжили гнуть свою линию и были вознаграждены за старание. Гол получился очень похожим на тот, что оформил Бикфалви.

На 59-й минуте Джон Кордоба также преуспел на добивании, но на этот раз мяч отскочил к нему не от вратаря, а от штанги — с 25 метров великолепно пробил Михайло Баньяц. Баклов выручить не мог. Колумбийский нападающий в шестой раз отличился в Кубке России и вышел на первую строчку в гонке бомбардиров, сравнявшись с форвардом «Крыльев Советов» Владимиром Писарским.

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Не сказать, чтобы «Урал» организовал настоящий штурм ворот «Краснодара», но попытки отыграться всё же предпринимал. Активнее других ожидаемо смотрелся капитан гостей. За пять минут Бикфалви дважды побеспокоил Сафонова — сначала проверил бдительность вратаря ударом из-за пределов штрафной, а затем чуть было не оформил очередной шедевр. Ранее Эрик уже радовал болельщиков эффектными голами после акробатических этюдов. Но на этот раз он с лёта пробил аккурат в Матвея.

И хотя Сафонов выглядел не очень уверенно и продолжал упорно отбивать мячи перед собой, подопечные Гончаренко не смогли вновь огорчить его. «Краснодар» засушил матч, избежал грубых ошибок на своей половине и не позволил «Уралу» провести навал. Клуб завоевал путёвку в суперфинал, где померится силами с ЦСКА и предпримет вторую попытку взять трофей. В 2014 году чёрно-зелёные уже добирались до решающего раунда турнира, но уступили «Ростову».

Правда, в концовке отчётного матча не обошлось без небольшого судейского казуса. В компенсированное время Сергей Карасёв назначил 11-метровый в ворота «Урала» и предъявил вторую жёлтую карточку Лео Гогличидзе. Эдуард Сперцян подошёл к точке, но исполнить пенальти так и не сумел. Видеоассистенты усмотрели офсайд и отменили решение главного арбитра. При этом воспитанника «быков» на поле не вернули, оставив екатеринбуржцев доигрывать в меньшинстве.