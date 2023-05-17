Обляков заявил, что ЦСКА настроен на победу в дерби со «Спартаком»
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«Ожидания перед дерби? Максимально боевые! Настроены только побеждать, а другого и быть не может. В чём сейчас главная сила «Спартака»? Не знаю, честно. Будет видно в воскресенье. Ещё разберём их игру», — цитирует Облякова «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что команда красно-белых является хорошим соперником с высококвалифицированными футболистами.
Встреча состоится 21 мая и начнётся в 16:30 мск. Игра пройдёт на «Открытие Банк Арене» в Москве.
После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Красно-синие с 54 очками располагаются на второй строчке.
Ранее сообщалось, что Карасёв назначен главным арбитром матча 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА.