Обляков заявил, что ЦСКА настроен на победу в дерби со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о настрое команды на матч 28-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«Ожидания перед дерби? Максимально боевые! Настроены только побеждать, а другого и быть не может. В чём сейчас главная сила «Спартака»? Не знаю, честно. Будет видно в воскресенье. Ещё разберём их игру», — цитирует Облякова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что команда красно-белых является хорошим соперником с высококвалифицированными футболистами.

Встреча состоится 21 мая и начнётся в 16:30 мск. Игра пройдёт на «Открытие Банк Арене» в Москве.

После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Красно-синие с 54 очками располагаются на второй строчке.

Ранее сообщалось, что Карасёв назначен главным арбитром матча 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА.