Непомнящий: ЦСКА — фаворит в дерби со «Спартаком»

Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, кого считает фаворитом в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — ЦСКА.

«Конечно, я бы хотел, чтобы победил ЦСКА. Всё-таки победа в дерби — шаг ко второму месту. Команда сейчас нашла оптимальный состав и выстроила хорошую игру во всех линиях, есть лидеры, команда хорошо контролирует мяч. Также у команды Владимира Федотова сбалансированная игра в атаке, забивают те, кто обязан забивать, но бывает, что отличаются игроки со второй линии, что является сюрпризом для соперника. В обороне наконец-то наступила стабильность. Ещё бы парочку защитников купить — и тогда армейцы могут стать основным конкурентом «Зенита» в следующем сезоне. Поэтому мои симпатии на стороне красно-синих. ЦСКА — фаворит в дерби.

Тем не менее у «Спартака» тоже есть шанс. Команда Абаскаля непредсказуема. Они сыграли с блеском против «Зенита», но потом оступились на «Химках». Трудно предсказать, чего от них ожидать в дерби», — сказал Непомнящий RT.

Ранее Непомнящий поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля главным тренером московского «Спартака».