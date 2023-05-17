Непомнящий: Абаскаль справляется со своей работой на посту главного тренера «Спартака»

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля главным тренером московского «Спартака».

«На мой взгляд, Гильермо Абаскаль справляется со своей работой в должности главного тренера «Спартака». Ему удаётся держать команду на плаву. Да, случаются трудности. Но у них есть все шансы закончить чемпионат России в тройке призёров. Так что, по мне, Абаскаль оставил о себе больше позитивных впечатлений, нежели негативных. За его футболистами интересно следить, при нём «Спартак» непредсказуем. Они могут обыграть сильного соперника, а потом сыграть вничью с «Химками».

А что касается критики в его адрес — дело в том, что в таком клубе очень трудно быть всем угодным. «Спартак» — сложная команда. Лично я к нему отношусь позитивно, пусть работает у нас в стране. Нашему футболу нужны такие специалисты», — заявил Непомнящий RT.

Ранее Непомнящий прокомментировал информацию о возможном товарищеском матче сборной России с командой Камеруна.