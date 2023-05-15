Непомнящий: матч с Камеруном — очень удачный вариант для сборной России
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«Для нашей сборной это очень удачный вариант — провести матч с командой высокого уровня. Потому что на данный момент сборная Камеруна является достойным соперником для любой команды. Они играли на чемпионате мира в Катаре, многие игроки выступают в престижных чемпионатах, а некоторые и в престижных клубах, например Эрик Шупо-Мотинг. Так что этот матч будет интересен для всех: как для болельщиков, так и для игроков обеих команд», — сказал Непомнящий RT.
Ранее Непомнящий прокомментировал информацию о возможном назначении сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера московского «Динамо».