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Непомнящий: матч с Камеруном — очень удачный вариант для сборной России

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Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал информацию о возможном товарищеском матче сборной России с командой Камеруна.
Непомнящий: матч с Камеруном — очень удачный вариант для сборной России
  • РИА Новости

«Для нашей сборной это очень удачный вариант — провести матч с командой высокого уровня. Потому что на данный момент сборная Камеруна является достойным соперником для любой команды. Они играли на чемпионате мира в Катаре, многие игроки выступают в престижных чемпионатах, а некоторые и в престижных клубах, например Эрик Шупо-Мотинг. Так что этот матч будет интересен для всех: как для болельщиков, так и для игроков обеих команд», — сказал Непомнящий RT.

Ранее Непомнящий прокомментировал информацию о возможном назначении сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера московского «Динамо».

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