Непомнящий: Николич — достойная кандидатура для «Динамо»

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал информацию о возможном назначении сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера московского «Динамо».

«Если говорить по большому счёту, то я за то, чтобы в наших клубах работали всё-таки отечественные специалисты. А что касается Марко Николича, то он достойная кандидатура для «Динамо». Ему не нужно долго адаптироваться к нашему чемпионату. Он его хорошо знает. Во-вторых, Николич очень легко и плавно влился в «Локомотив».

Когда он пришёл туда после Юрия Сёмина, то не стал ничего переделывать, а использовал ресурсы, оставшиеся от Юрия Павловича. А потом постепенно стал перестраивать игру железнодорожников под свою модель. Это было сделано без резких движений и принесло результат: «Локомотив» выиграл с ним Кубок России. Так что Марко Николич может подойти «Динамо», — сказал Непомнящий RT.

Ранее Непомнящий прокомментировал отставку главного тренера московского «Динамо» Славиши Йокановича после разгромного поражения от «Ахмата» в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).