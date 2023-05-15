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Непомнящий: обвинять Йокановича в том, что он приехал на заработки, несправедливо

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Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал отставку главного тренера московского «Динамо» Славиши Йокановича после разгромного поражения от «Ахмата» в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Непомнящий: обвинять Йокановича в том, что он приехал на заработки, несправедливо
  • РИА Новости

«Думаю, что Славиша Йоканович был заслуженно отправлен в отставку. Потому что работу тренера оценивают по нескольким критериям: результату, развитию команды и развитию навыков у игроков. И я не заметил, чтобы во время работы Йокановича «Динамо» развивалось в этом отношении. Команда, которая должна быть одной из ведущих в стране, так бесславно заканчивает чемпионат в год своего 100-летнего юбилея. Так что увольнение произошло по делу.

И важно понимать один момент: здесь не имеет значения национальность специалиста. Ведь тренер не приходит в клуб сам, его кто-то приглашает, подразумевая, что его квалификация позволяет работать в том или ином клубе. Поэтому обвинять иностранного специалиста, например того же Йокановича, в том, что он приехал на заработки, несправедливо. Спрос должен быть с работодателя», — заявил Непомнящий RT.

Ранее Непомнящий рассказал, что с интересом будет наблюдать за работой наставников воронежского «Факела» и нижегородского «Пари НН» Сергея Юрана и Вадима Евсеева в концовке чемпионата России сезона-2022/23.

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