Сперцян в стартовом составе Краснодара» на матч Пути регионов Кубка России с «Уралом»
С первых минут у «Краснодара» появятся Сафонов, Волков, Алонсо, Кайо, Рамирес, Петров, Сперцян, Баньяц, Батчи, Ахметов, Кордоба.
У «Урала» на поле выйдут Баклов, Эмерсон, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Мишкич, Егорычев, Сиссе, Юшин, Каштанов, Бикфалви.
Встреча «Краснодар» — «Урал» пройдёт 17 мая на стадионе «Краснодар». Игра начнётся в 19:30 мск.
Ранее сообщалось, что финальный матч Кубка России пройдёт на стадионе «Лужники».