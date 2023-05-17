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Сперцян в стартовом составе Краснодара» на матч Пути регионов Кубка России с «Уралом»

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Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Урала» на матч Пути регионов Кубка России.

С первых минут у «Краснодара» появятся Сафонов, Волков, Алонсо, Кайо, Рамирес, Петров, Сперцян, Баньяц, Батчи, Ахметов, Кордоба.

У «Урала» на поле выйдут Баклов, Эмерсон, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Мишкич, Егорычев, Сиссе, Юшин, Каштанов, Бикфалви.

Встреча «Краснодар» — «Урал» пройдёт 17 мая на стадионе «Краснодар». Игра начнётся в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что финальный матч Кубка России пройдёт на стадионе «Лужники».

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