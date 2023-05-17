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Финальный матч Кубка России пройдёт на стадионе «Лужники»

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В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) рассказали, где пройдёт финальный матч Кубка России по футболу.
Финальный матч Кубка России пройдёт на стадионе «Лужники»
  • РИА Новости

«Главный матч года пройдёт на главном стадионе страны. Финал Кубка России, как и планировалось, пройдёт в «Лужниках». В соответствии с распоряжением правительства, финал должен проходить на арене, которая оборудована системой для использования паспорта болельщика», — приводит слова пресс-службы РИА Новости.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, на матч допустят до 55 тыс. зрителей.

В финал пробился московский ЦСКА. Второй участник определится в матче Пути регионов между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом». Суперфинал Кубка России должен состояться 11 июня.

Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв рассудит «Краснодар» и «Урал» в финале Пути регионов Кубка России.

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