В ЦСКА сообщили, что контракт с Чаловым рассчитан до конца 2024 года

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что соглашение между клубом и нападающим Фёдором Чаловым рассчитано до 2024 года.

«Контракт ЦСКА с Чаловым рассчитан до конца 2024 года», — цитирует Брейдо «Спорт-Экспресс».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, в число клубов, которые претендуют на россиянина, входят «Галатасарай» и «Фенербахче».

В прошедшем сезоне 25-летний игрок провёл за ЦСКА 41 матч во всех турнирах, забил 24 гола и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее в «Фенербахче» опровергли информацию об интересе к Чалову.