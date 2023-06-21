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«Клубу нужен новый импульс для развития»: Малышев сменил Мележикова на посту генерального директора «Спартака»

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Екатерина Бредина, Иван Ивицкий
Прошедший сезон совет директоров «Спартака» оценил как удовлетворительный, но клубу нужен был импульс для развития, который способен дать новый человек. Об этом на пресс-конференции заявил Евгений Мележиков, покинувший накануне пост генерального директора красно-белых. Теперь отвечать за успехи и неудачи клуба будет Олег Малышев. Сам функционер не собирается пока кардинально что-то менять и намерен сначала со всеми познакомиться поближе. По его словам, он также понимает, что спортивная составляющая в приоритете, поэтому главная задача на ближайшее время — провести летом точечное усиление.
«Клубу нужен новый импульс для развития»: Малышев сменил Мележикова на посту генерального директора «Спартака»
  • Евгений Мележиков и Олег Малышев
  • © ФК «Спартак»

Московский «Спартак» представил журналистам нового генерального директора клуба — Олега Малышева, который накануне сменил на посту Евгения Мележикова. Причём впервые за долгое время с бывшим руководителем постарались расстаться красиво: пригласили на пресс-конференцию, чтобы он сам объяснил, почему решил покинуть должность. 

«Я хочу открыто и честно заявить: это не демарш с моей стороны и не требование акционеров. Это выработанное решение в интересах развития «Спартака». Я руководил клубом с ноября 2020 года. За это время у нас были сложные периоды, но мы справились, удержались и показали достойные результаты. Однако сейчас понимаем: клубу нужен очередной импульс для развития. И это движение должен создать новый человек. Этим человеком будет Олег Малышев. Я буду его курировать по важным бизнес-процессам. И, соответственно, с чувством удовлетворения хочу пожелать ему больших успехов», — отметил Мележиков.

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После этого он подарил своему преемнику футболку, на которой вместо цифр красовались буквы «ГД» (генеральный директор), и рассказал, что новый руководитель уже около года вникает в работу клуба. Всё началось с традиционного аудита, а затем Малышев постепенно погружался в некоторые направления деятельности «Спартака».

При этом, как признался сам функционер, ранее он никогда не занимал такую должность и, когда поступило предложение от совета директоров красно-белых, просто не мог отказаться.

«Наверное, что бы ни рассказал про себя сейчас, только результаты работы покажут, справляюсь я или нет. Никакой бэкграунд не поможет вам создать обо мне впечатление. Вчера почитал комментарии о своём назначении, и оказалось, что всё плохо. (Смеётся.) Если в двух словах, я работал в консалтинге: сначала в международной компании, потом в российской. Специализировался на недвижимости, развлечениях и медиа. С детства любил спорт и всю жизнь мечтал работать в этой сфере. Поэтому сделал отделение в нашей компании непосредственно по спорту, у нас было много разных проектов и в России, и в Европе. Так что со спецификой работы клуба я знаком», — начал Малышев.

С учётом отсутствия у нового генерального директора опыта журналисты сразу же предложили решение: тандем с Мележиковым, который многое повидал, но сумел сохранить лицо и оставил хорошее впечатление у коллег по другим клубам. И похоже, судя по ответу Евгения Владимировича, такой вариант в ЛУКОЙЛе рассматривали, но он отказался.

«Я консерватор, поэтому для меня важен индивидуальный подход к управлению. Я отдал «Спартаку» десять лет. В этой ситуации я точно мешать не буду. За два с половиной года из меня выжали многое, я жил в режиме жесточайшего стресса. Для новых изменений нужны свежие и сильные люди. Я хочу отдохнуть. А дальше разберёмся», — отметил специалист.

В то же время переходить на другую должность в структуре ЛУКОЙЛа Мележиков не захотел. Ему предлагали заняться строительством новых объектов, развитием спортивной инфраструктуры в Тушине и Сокольниках. Но, по сути, именно с этого он начинал свой путь в футболе, работая ещё при Николае Наумове в «Локомотиве». И возвращаться в эту сферу он не планирует, поскольку она ему уже не очень интересна.

Что касается новых вызовов и задач, которые экс-гендиректор оказался морально не готов решать, то они, скорее всего, больше касаются бизнес-процессов. По словам Малышева, нужно развивать бренд «Спартак», максимально использовать имеющуюся инфраструктуру, возвращать болельщиков на стадион, а также просто увеличивать их число по всей стране.

При этом функционер понимает важность спортивной составляющей: без побед красно-белых на трибуны фанаты не придут. Однако от громких высказываний на эту тему он пока старается воздерживаться.

«Во-первых, мы хотим развиваться поступательно. Резко ничего менять не будем. Вчера состоялась встреча с сотрудниками, на которой сказал, что мы один коллектив и будем работать вместе. Спортивная составляющая для «Спартака» является приоритетной. Мне как болельщику нужно, чтобы команда могла бороться за победу в каждом матче. А значит, надо выполнить задачи на (ближайшее. — RT) трансферное окно и максимально качественно подготовить футболистов к сезону», — отметил Малышев.

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По словам нового генерального директора, глобальной перестройки состава в клубе в ближайшее время не планируют, он достаточно конкурентоспособен в РПЛ. Будут точечные приобретения на проблемные позиции, которые «обсуждаются болельщиками в интернете». Также ведутся консультации с тренерским штабом, нужно ли усиление на позицию Томаша Тавареша, который вернулся из молодёжной сборной Португалии с разрывом крестообразных связок.

В то же время оценивать работу спортивного директора Пола Эшуорта, приглашённого в клуб именно представителями ЛУКОЙЛа, Малышев пока отказывается, хотя с момента назначения британца прошёл почти год (пресс-служба объявила о подписании контракта со специалистом 26 сентября 2022-го). Судя по комментарию, функционер для начала хочет поработать с ним лично.

«Эшуорт не так давно в клубе. Я с ним познакомился, как только пришёл в «Спартак». Это время Пол зря не терял. Он выстраивал работу скаутов, нанимал аналитиков, они создавали систему по анализу футболистов. Эшуорт формировал план по трансферной работе. В данный момент у него есть список футболистов, который согласован с тренером. Посмотрим на результаты межсезонья и примем по нему решение. Оно будет достаточно прагматичным. Те трансферы, которые уже сделаны, мы анализируем. Но пока по Дуарте и Таварешу рано делать какие-либо выводы», — объяснил Малышев.

В принципе, такая стратегия выглядит вполне логичной. До начала сезона не так много времени, и можно, «достав шашку», вовсе остаться без усиления состава. А это явно не входит в планы нового руководителя красно-белых, который намерен в будущем бороться за золото чемпионата России.

«Что делать с «Зенитом»? Про перчатки, как Газизов, говорить не будем, но «Спартак» должен выйти на уровень, который позволяет бороться за первое место. Постараемся сделать всё, чтобы этого добиться», — пообещал Малышев.

По его мнению, с Гильермо Абаскалем можно решить поставленную задачу, поскольку даже в ситуации, когда российским клубам было очень сложно работать на трансферном рынке, испанец смог создать крепкий коллектив.

«Он очень молодой и амбициозный человек с большим потенциалом, и хочется помочь ему его реализовать. Он уже показал достойный результат, хотя первый год в России и у нас были ограниченные ресурсы. Да, были и не самые хорошие матчи, которые меня расстроили как болельщика. Но мы после обсуждали с ним эти встречи, из-за чего команда так играла. Не буду выносить сор из избы. Главное, что мы знаем, над чем нужно работать», — добавил Малышев.

В целом новый руководитель «Спартака» пока оставляет приятное впечатление. Он ещё мало с кем работал, поэтому старается не делать поспешных выводов. В то же время по его риторике становится понятно, что в проблемы команды он вникал, пусть пока и поверхностно, как болельщик, и готов далее нести ответственность за принятые решения.

При этом Малышев признаётся, что для него работа в «Спартаке» не просто очередной проект, а нечто большее. Впрочем, именно это, с другой стороны, может ему и помешать. По пресс-конференции видно: на данный момент он читает прессу и социальные сети, а в случае с красно-белыми, да и другими топ-клубами РПЛ, это вряд ли стоит делать. Иначе можно очень быстро перестать принимать взвешенные решения.

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