«Клубу нужен новый импульс для развития»: Малышев сменил Мележикова на посту генерального директора «Спартака»

Прошедший сезон совет директоров «Спартака» оценил как удовлетворительный, но клубу нужен был импульс для развития, который способен дать новый человек. Об этом на пресс-конференции заявил Евгений Мележиков, покинувший накануне пост генерального директора красно-белых. Теперь отвечать за успехи и неудачи клуба будет Олег Малышев. Сам функционер не собирается пока кардинально что-то менять и намерен сначала со всеми познакомиться поближе. По его словам, он также понимает, что спортивная составляющая в приоритете, поэтому главная задача на ближайшее время — провести летом точечное усиление.

Московский «Спартак» представил журналистам нового генерального директора клуба — Олега Малышева, который накануне сменил на посту Евгения Мележикова. Причём впервые за долгое время с бывшим руководителем постарались расстаться красиво: пригласили на пресс-конференцию, чтобы он сам объяснил, почему решил покинуть должность.

«Я хочу открыто и честно заявить: это не демарш с моей стороны и не требование акционеров. Это выработанное решение в интересах развития «Спартака». Я руководил клубом с ноября 2020 года. За это время у нас были сложные периоды, но мы справились, удержались и показали достойные результаты. Однако сейчас понимаем: клубу нужен очередной импульс для развития. И это движение должен создать новый человек. Этим человеком будет Олег Малышев. Я буду его курировать по важным бизнес-процессам. И, соответственно, с чувством удовлетворения хочу пожелать ему больших успехов», — отметил Мележиков.

После этого он подарил своему преемнику футболку, на которой вместо цифр красовались буквы «ГД» (генеральный директор), и рассказал, что новый руководитель уже около года вникает в работу клуба. Всё началось с традиционного аудита, а затем Малышев постепенно погружался в некоторые направления деятельности «Спартака».

При этом, как признался сам функционер, ранее он никогда не занимал такую должность и, когда поступило предложение от совета директоров красно-белых, просто не мог отказаться.

«Наверное, что бы ни рассказал про себя сейчас, только результаты работы покажут, справляюсь я или нет. Никакой бэкграунд не поможет вам создать обо мне впечатление. Вчера почитал комментарии о своём назначении, и оказалось, что всё плохо. (Смеётся.) Если в двух словах, я работал в консалтинге: сначала в международной компании, потом в российской. Специализировался на недвижимости, развлечениях и медиа. С детства любил спорт и всю жизнь мечтал работать в этой сфере. Поэтому сделал отделение в нашей компании непосредственно по спорту, у нас было много разных проектов и в России, и в Европе. Так что со спецификой работы клуба я знаком», — начал Малышев.

С учётом отсутствия у нового генерального директора опыта журналисты сразу же предложили решение: тандем с Мележиковым, который многое повидал, но сумел сохранить лицо и оставил хорошее впечатление у коллег по другим клубам. И похоже, судя по ответу Евгения Владимировича, такой вариант в ЛУКОЙЛе рассматривали, но он отказался.

«Я консерватор, поэтому для меня важен индивидуальный подход к управлению. Я отдал «Спартаку» десять лет. В этой ситуации я точно мешать не буду. За два с половиной года из меня выжали многое, я жил в режиме жесточайшего стресса. Для новых изменений нужны свежие и сильные люди. Я хочу отдохнуть. А дальше разберёмся», — отметил специалист.

В то же время переходить на другую должность в структуре ЛУКОЙЛа Мележиков не захотел. Ему предлагали заняться строительством новых объектов, развитием спортивной инфраструктуры в Тушине и Сокольниках. Но, по сути, именно с этого он начинал свой путь в футболе, работая ещё при Николае Наумове в «Локомотиве». И возвращаться в эту сферу он не планирует, поскольку она ему уже не очень интересна.

Что касается новых вызовов и задач, которые экс-гендиректор оказался морально не готов решать, то они, скорее всего, больше касаются бизнес-процессов. По словам Малышева, нужно развивать бренд «Спартак», максимально использовать имеющуюся инфраструктуру, возвращать болельщиков на стадион, а также просто увеличивать их число по всей стране.

При этом функционер понимает важность спортивной составляющей: без побед красно-белых на трибуны фанаты не придут. Однако от громких высказываний на эту тему он пока старается воздерживаться.

«Во-первых, мы хотим развиваться поступательно. Резко ничего менять не будем. Вчера состоялась встреча с сотрудниками, на которой сказал, что мы один коллектив и будем работать вместе. Спортивная составляющая для «Спартака» является приоритетной. Мне как болельщику нужно, чтобы команда могла бороться за победу в каждом матче. А значит, надо выполнить задачи на (ближайшее. — RT) трансферное окно и максимально качественно подготовить футболистов к сезону», — отметил Малышев.

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По словам нового генерального директора, глобальной перестройки состава в клубе в ближайшее время не планируют, он достаточно конкурентоспособен в РПЛ. Будут точечные приобретения на проблемные позиции, которые «обсуждаются болельщиками в интернете». Также ведутся консультации с тренерским штабом, нужно ли усиление на позицию Томаша Тавареша, который вернулся из молодёжной сборной Португалии с разрывом крестообразных связок.

В то же время оценивать работу спортивного директора Пола Эшуорта, приглашённого в клуб именно представителями ЛУКОЙЛа, Малышев пока отказывается, хотя с момента назначения британца прошёл почти год (пресс-служба объявила о подписании контракта со специалистом 26 сентября 2022-го). Судя по комментарию, функционер для начала хочет поработать с ним лично.

«Эшуорт не так давно в клубе. Я с ним познакомился, как только пришёл в «Спартак». Это время Пол зря не терял. Он выстраивал работу скаутов, нанимал аналитиков, они создавали систему по анализу футболистов. Эшуорт формировал план по трансферной работе. В данный момент у него есть список футболистов, который согласован с тренером. Посмотрим на результаты межсезонья и примем по нему решение. Оно будет достаточно прагматичным. Те трансферы, которые уже сделаны, мы анализируем. Но пока по Дуарте и Таварешу рано делать какие-либо выводы», — объяснил Малышев.

В принципе, такая стратегия выглядит вполне логичной. До начала сезона не так много времени, и можно, «достав шашку», вовсе остаться без усиления состава. А это явно не входит в планы нового руководителя красно-белых, который намерен в будущем бороться за золото чемпионата России.

«Что делать с «Зенитом»? Про перчатки, как Газизов, говорить не будем, но «Спартак» должен выйти на уровень, который позволяет бороться за первое место. Постараемся сделать всё, чтобы этого добиться», — пообещал Малышев.

По его мнению, с Гильермо Абаскалем можно решить поставленную задачу, поскольку даже в ситуации, когда российским клубам было очень сложно работать на трансферном рынке, испанец смог создать крепкий коллектив.

«Он очень молодой и амбициозный человек с большим потенциалом, и хочется помочь ему его реализовать. Он уже показал достойный результат, хотя первый год в России и у нас были ограниченные ресурсы. Да, были и не самые хорошие матчи, которые меня расстроили как болельщика. Но мы после обсуждали с ним эти встречи, из-за чего команда так играла. Не буду выносить сор из избы. Главное, что мы знаем, над чем нужно работать», — добавил Малышев.

В целом новый руководитель «Спартака» пока оставляет приятное впечатление. Он ещё мало с кем работал, поэтому старается не делать поспешных выводов. В то же время по его риторике становится понятно, что в проблемы команды он вникал, пусть пока и поверхностно, как болельщик, и готов далее нести ответственность за принятые решения.

При этом Малышев признаётся, что для него работа в «Спартаке» не просто очередной проект, а нечто большее. Впрочем, именно это, с другой стороны, может ему и помешать. По пресс-конференции видно: на данный момент он читает прессу и социальные сети, а в случае с красно-белыми, да и другими топ-клубами РПЛ, это вряд ли стоит делать. Иначе можно очень быстро перестать принимать взвешенные решения.