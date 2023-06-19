Интерес «Зенита» к Коваленко, переезд Самошникова в «Локо», продление контракта Дивеева: как стартовало межсезонье в РПЛ

«Зенит» близок к приобретению хавбека «Сочи» Александра Коваленко, а «Локомотив» подписал соглашение с защитником Ильёй Самошниковым. «Бешикташ» проявляет интерес к Далеру Кузяеву, а «Реал Сосьедад» готов выкупить Наира Тикнизяна за €2 млн. Игорь Дивеев продлил контракт и продолжит цементировать оборону ЦСКА на пару с Мойзесом, права на которого были выкуплены у «Интернасьонала». Иван Игнатьев может перебраться в «Сочи», а Зелимхан Бакаев и Алексей Сутормин — продолжить карьеру в других клубах. Как стартовало межсезонье в РПЛ — в материале RT.

Эктов перешёл в «Краснодар», Коваленко ждут в «Зените»

Одним из самых громких внутренних трансферов РПЛ этим летом обещает стать переход Александра Коваленко в «Зенит». Воспитанник «Чертаново» ярко проявил себя в составе «Крыльев Советов» и осенью прошлого года успел дебютировать за сборную России. А в завершившемся сезоне национального первенства он провёл 23 матча, в которых забил один мяч и дважды ассистировал партнёрам.

Сообщается, что в приобретении работоспособного хавбека с тонким пасом заинтересован лично Сергей Семак. По одним данным, петербуржцы уже выиграли конкуренцию за него у «Локомотива» и «Динамо». Якобы железнодорожники тоже очень хотели видеть футболиста и также готовы были заплатить за него прописанную сумму отступных — 200 млн рублей, но президент «Сочи» Борис Ротенберг, которому принадлежат права на игрока, не захотел продавать его москвичам.

По другой информации, сам он категорически не хочет в «Зенит», поскольку понимает, что не будет получать достаточно практики.

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Любопытно, что в эту трансферную сагу оказался невольно втянут другой исполнитель — Лукас Вера. За центрального полузащитника «Оренбурга», отдавшего в минувшем розыгрыше РПЛ семь голевых передач, если верить данным СМИ, ведут борьбу «Локомотив» и «Динамо». Красно-зелёные переключились на аргентинца как раз после того, как не сумели приобрести Коваленко. Но и вариант с бело-голубыми выглядит вполне реальным, если учесть, что их с большой долей вероятности возглавит наставник оренбуржцев Марцел Личка. Отмечается, что он высоко ценит качества легионера и считает, что тому по силам стать лидером команды в следующем сезоне.

А вот Илья Самошников ростер «Локо» уже пополнил. Произошедшее не стало сюрпризом, ведь информация о его возможном переезде в столицу появлялась ещё в конце прошлого года. Однако защитник, способный закрыть оба фланга, доиграл в «Рубине» до завершения срока действия контракта и подписал трёхлетний с московским клубом. В лице новичка, проведшего три матча за сборную России, сильного конкурента получил как Наир Тикнизян, так и Максим Ненахов.

Причём, как заверяет инсайдер Иван Карпов, Самошников получил отличные финансовые условия. Якобы его месячный оклад будет составлять 5 млн рублей с возможностью увеличения до 6 млн. Также ему выплатили 55 млн рублей в качестве подъёмных.

На повышение пошёл и другой российский крайний защитник — Александр Эктов. Он провёл отличный сезон, став одним из главных открытий в составе «Оренбурга», и закономерно привлёк внимание отечественных грандов. В результате договориться с ним удалось «Краснодару», который, по данным Transfermarkt, не пожалел за уроженца Волоколамска €800 тыс. Впрочем, на правом краю обороны южан Эктова ждёт непростая борьба за место в основе с опытным Сергеем Петровым и молодым воспитанником клуба Сергеем Волковым.

А вот с другим ветераном, Алексеем Ионовым, «быки», напротив, не стали продлевать истекшее соглашение, хотя он регулярно выходил на поле и отметился в последнем розыгрыше чемпионата семью голами. Сообщается, что вингер на правах свободного агента подпишет двухлетний контракт с «Ростовом», цвета которого уже защищал в 2017—2020 годах.

Кузяевым интересуются в Турции, Тикнизяном — в Испании

Вместе с тем многие выступающие в РПЛ футболисты не скрывают желания попробовать свои силы в Европе. Помимо Эдуарда Сперцяна, о возможном переходе которого в «Аякc» RT уже писал, в этом заинтересованы некоторые другие российские спортсмены. Зимой болельщики следили за переговорами между Дмитрием Бариновым и «Галатасараем». Летом же в центре внимания оказался другой футболист сборной России и другой турецкий топ-клуб.

О переходе Далера Кузяева в «Бешикташ» сообщают в основном турецкие СМИ. Правда, поступающая информация разнится. Так, одно из местных изданий подчеркнуло, что главный тренер стамбульцев Шенол Гюнеш лично одобрил подписание соглашения с хавбеком. Якобы ему готовы предложить контракт по схеме «2 + 1» с годовым окладом от €1,8 млн до €2,2 млн. А журналист Ягиз Сабунчуглу заверил, что предложение уже сделано. Но его коллеги из Sabah опровергли это утверждение. По их сведениям, всё будет зависеть от решения Гюнеша.

В России слухи об интересе «Бешикташа» к полузащитнику также сочли беспочвенными. Отмечается, что его представители действительно предложили услуги футболиста 16-кратным чемпионам Турции, но те отказались. Зато заинтересованы в Кузяеве другие местные коллективы, поэтому нельзя исключать его летнего переезда в эту страну по примеру Артёма Дзюбы и Магомеда Оздоева.

Между тем в Италии сообщили о возможном уходе другого ключевого исполнителя «Зенита» — Вильмара Барриоса. Как отмечает журналист Джанлука Ди Марцио, его хотел бы видеть в своих рядах «Дженоа», вернувшийся в Серию А. Но данная новость выглядит не слишком правдивой, учитывая тот факт, что сине-бело-голубые даже в сложный период сумели сохранить всех ведущих легионеров, в том числе колумбийца.

Не слишком верится и в уход Наира Тикнизяна в «Реал Сосьедад», хотя он здорово смотрелся в весенней части сезона и, помимо качественного исполнения прямых обязанностей в обороне, четырежды отличился в РПЛ. Сообщается, что сансебастьянцы готовы заплатить за защитника с армянским паспортом €2 млн, но железнодорожники не собираются его отпускать за такую сумму. Однако не исключено, что в будущем, если игрок продолжит прогрессировать, он уйдёт за существенно большие деньги.

Контракт на пять лет для Дивеева и €2,3 млн за Мойзеса

Пока остальные топ-клубы пытаются усилиться на трансферном рынке, ЦСКА сделал ставку на сохранение лидеров. Так, в руководстве приложили все усилия, чтобы оставить в команде двух ключевых центральных защитников. С Игорем Дивеевым был подписан новый контракт сроком на пять лет.

По некоторым данным, увести молодого футболиста сборной России пытался «Зенит». Петербуржцы предлагали ему бонус в размере €4 млн и годовой оклад €2,5 млн. Однако в итоге армейцам удалось выбить более выгодные для себя условия. При этом в документ включена опция выкупа за определённую сумму для европейских грандов.

«Были тяжёлые переговоры, долгие. Может, это сказывалось на моей игре, потому что эмоционально было тяжеловато. Ты готовишься к игре, а в подсознании всё равно сидит, что ещё не продлил контракт. Сейчас я очень рад», — приводит слова Дивеева официальный сайт ЦСКА.

Также красно-синие выкупили Мойзеса, без которого центр обороны команды теперь тоже сложно представить. Сумма отступных, содержащаяся в соглашении бразильца с «Интернасьоналом», составила €2,3 млн. С отечественным коллективом он подписал трёхлетний контракт с возможностью продления ещё на один год.

Более того, в клубе не исключают возвращения Марио Фернандеса, который в настоящий момент также защищает цвета «Интернасьонала». Подтвердил старт переговоров и агент защитника Жорже Машаду. Однако серьёзным препятствием, по словам генерального директора Романа Бабаева, может стать содержащийся в контракте футболиста некий пункт, обязывающий его в случае ухода выплатить определённую немалую сумму.

Неопределённость Бакаева и Сутормина и смена дислокации Игнатьева

Определить судьбу исполнителей, которые получали недостаточно времени, не менее важная задача для грандов на лето. Например, в составе «Зенита» достаточно россиян, которые большую часть сезона провели на скамейке. Пожалуй, главным разочарованием стал Зелимхан Бакаев. Нежелание вингера продлевать контракт со «Спартаком» год назад наделало много шума, но в итоге он довольствовался выходами на замену.

Разумеется, футболист, ещё недавно получавший регулярные вызовы в сборную России, не согласен со сложившимся положением дел. Появляются и коллективы, которые хотят видеть его в своих рядах. Если верить СМИ, один из таких — «Локомотив», как раз находящийся в поиске замены Франсуа Камано на правый фланг атаки. Но петербуржцы пока не намерены отпускать игрока. Это связано с тем, что Семак в следующем сезоне хочет чаще задействовать его.

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В аналогичной ситуации оказался Алексей Сутормин. Универсальный исполнитель, способный занять несколько позиций, оказался не востребован в стане десятикратных чемпионов. Зато сообщалось об интересе к нему в ЦСКА и «Рубине». Данную информацию даже подтвердил директор казанского клуба Эдуард Сафонов. Но в «Зените» хотят получить за своего резервиста не менее €5 млн, что в нынешних условиях выглядит преувеличением.

Вместе с тем «Рубин» готов усилить состав другим запасным отечественного гранда Мацеем Рыбусом. В случае с поляком чинить препятствий, похоже, никто не будет. Он не сумел закрепиться в основе «Спартака» и запомнился лишь рядом грубых ошибок. Судя по информации СМИ, конкуренцию за опытного защитника ещё предстоит выиграть у «Нижнего Новгорода» и другого новичка Премьер-лиги — «Балтики».

В похожей ситуации оказался и Иван Игнатьев. Летом 2022-го он перебрался в «Локомотив», но спустя год был близок к тому, чтобы покинуть его. Причём, в отличие от Рыбуса, период его пребывания в столичном гранде сложно назвать провальным. Осенью воспитанник «Краснодара» регулярно выходил на поле и даже забил четыре мяча в национальном первенстве. Однако с приходом Артёма Дзюбы и возвращением в строй Вильсона Изидора дни нападающего в команде оказались сочтены. В ближайшее время он может подписать соглашение с «Сочи», которому после ухода Матео Кассьерры до сих пор не хватает результативного форварда.

Также цвета южан в следующем сезоне будет защищать другой воспитанник «Краснодара» Вячеслав Литвинов. Его переход в стан соседей за €1 млн выглядит странным, поскольку молодой футболист в минувшем сезоне РПЛ провёл 18 встреч. С другой стороны, при Владимире Ивиче весной он почти перестал попадать в основу. К тому же для «быков» предусмотрена опция обратного выкупа.

Омоложение «Сочи» и закупка в «Оренбурге»

В целом уже сейчас можно резюмировать, что «Сочи» меняет вектор развития и проводит смену поколений, ведь команду покинули возрастные лидеры: Сослан Джанаев, Жоаозиньо и Ибрагим Цаллагов.

Обращает на себя внимание и активная работа на трансферном рынке одного из главных открытий минувшего розыгрыша Премьер-лиги «Оренбурга». Клуб серьёзно подготовился к возможному уходу некоторых игроков и уже подписал соглашения с тремя новичками: Эмирджаном Гюрлюком, Томасом Муро и Максимом Сидоровым. А Брайан Мансилья и Степан Оганесян были выкуплены у «Расинга» и «Спартака» соответственно.

Особенный интерес вызывает трансфер турка. На талантливого левого вингера, недавно дебютировавшего в составе молодёжной сборной своей страны, если верить СМИ, претендовал «Зенит». Однако в итоге оренбуржцы выкупили футболиста у «Алтынорду» за €1,2 млн. В составе бывшего коллектива он был почти незаменим и набрал в минувшем сезоне чемпионата Турции шесть очков (4 гола + 2 передачи).

Между тем другая команда, приятно удивившая болельщиков весной, «Ахмат», первым делом продлила соглашение с наставником, под руководством которого совершила удивительный скачок вперёд, — Сергеем Ташуевым. Причём контракт со специалистом рассчитан аж до 2026-го.